Bakan Nebati açıkladı: Telefonum kilitlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik; 19 yıldır ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil, çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Cumhurbaşkanımız. 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tarihi artıştır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir" dedi.

'Telefonum kilitlendi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. Kobi'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, "Berlin’de asgari ücret 1585 avro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 avro, Amsterdam’da 1701 avro ücret varken 2 bin 622 avro kira, Paris’te 1555 avro asgari ücret varken 2 bin 750 avro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi.