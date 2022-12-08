  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CIA Direktörü, Hakan Fidan'ı arayarak "endişeliyiz" dedi

Akaryakıt fiyatları için müjde az önce Türkiye'ye verildi! Araç sahipleri dikkat

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktığını duyurdu! Tarihi açıklama

Biden duyurdu: Brittney Griner serbest bırakıldı

İnanması zor ancak bu kareler gerçek!

Financial Times küstahlığı! "Petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye sorumlu"

Türkiye'den tarihi petrol keşfi! Bölgeden petrol fışkırıyor... Günlük çıkarılan petrol miktarı duyuruldu

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yükselten tüm sebepler geride kaldı

PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecanlandıran tarihi açıklama: Apache'den bile daha iyi olacak
Ekonomi Bakan Muş'tan 'zincir marketler' açıklaması: Fiyat verileri açıklanacak
Ekonomi

Bakan Muş'tan 'zincir marketler' açıklaması: Fiyat verileri açıklanacak

Zincir marketler hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, elde edilen verilerin kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 21:51:00 -
Bakan Muş'tan 'zincir marketler' açıklaması: Fiyat verileri açıklanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Zincir marketlere ilişkin konuşan Bakan Muş, "Zincir market verilerinin tamamını sisteme aktaracağız. Elde edilen fiyat verilerini kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Bakan Muş zincir marketlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Verileri takip edeceğiz, Zincir market verilerinin tamamını sisteme aktaracağız. Elde edilen fiyat verilerini kamuoyuna açıklayacağız. ifadelerini kullandı. Muş, Türkiye'nin yaptığı yatırımlar ile gıda arz güvenliğini sağladığını söyledi. Fahiş fiyatlarla mücadeleye değinen Bakan Muş, fiyatlama davranışını daha izlenebilir hale getirmek için 200 ve üzeri şubeye sahip olan marketlerin bakanlığa fiyat bildiriminde bulunacağını söyleyerek, verilerin takip edileceğini aktardı.

Bakan Muş'un açıklamalarI şöyle: Piyasanın bir dengesi var. Buna dikkat ediyoruz. Tüm adımları hukuk içinde atıyoruz. Kuralları eşit şekilde uyguluyoruz. Türkiye bütün zor zamanlarında bundan taviz vermedi. Bu yüzden yatırım çekiyoruz.

İhracat verileri

Bakan Muş, tahıl koridorunun açılması ile emtia fiyatlarının düştüğünü kaydetti. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyerek, "2011-2021 arası ihracat artış oranımız yüzde 5.3 oldu" dedi.

 

İndirim açıklaması! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan
İndirim açıklaması! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan "başlıyoruz" deyip duyurdu

Ekonomi

İndirim açıklaması! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan "başlıyoruz" deyip duyurdu

Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak
Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş açıkladı! KDV indirimini yansıtmayanlar yanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan esnafı ilgilendiren haber
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan esnafı ilgilendiren haber

Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan esnafı ilgilendiren haber

Bakan Mehmet Muş duyurdu! İhracatta tarihi rekor
Bakan Mehmet Muş duyurdu! İhracatta tarihi rekor

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş duyurdu! İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek

Siyaset

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek

Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: AB ile yakın işbirliği gerekli
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: AB ile yakın işbirliği gerekli

Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: AB ile yakın işbirliği gerekli

Bakan Mehmet Muş duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı
Bakan Mehmet Muş duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı

Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin
Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23