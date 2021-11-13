Bakan Mustafa Varank'tan "GÖKBEY" müjdesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacına yönelik üretilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Mustafa Varank, savunma sanayii ürünlerini ziyaret etmek üzere gittiği SAHA EXPO 2021 Fuarı'nda yaptığı açıklama ile GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin kısa süre içerisinde kullanıma gireceğini duyurdu.

GÖKBEY kullanıma hazır

Bakan Mustafa Varank, GÖKBEY'in son durumuna ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda biliyorsunuz ki Türkiye, İnsansız Hava Araçlarında en önemli oyunculardan biri haline geldi. Şuanda en fazla ilgi gören, en fazla tartışılan oyuncu dersek yanlış olmaz. Türkiye'nin savunma alanında insanlı uçaklar ve helikopterlerle ilgili ihtiyaçları da var. Bu manada önümüzdeki dönemde kendi kendine yetebilme anlamında sürdürdüğümüz projeler var. Bildiğiniz gibi ATAK şu anda ordumuza hizmet ediyor. Yeni versiyonu ATAK-2 geliyor. Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY yakın zamanda inşallah kullanıma başlayacak."

"Türkiye 5'inci nesil kendi savaş uçağı için parça üretmeye başladı"

Açıklamasının devamında, Türkiye'nin 5'inci nesil kendi savaş uçağıyla ilgili çalışmalarına dikkat çeken Mustafa Varank şunları söyledi:

"Bu manada Türkiye 5'inci nesil kendi savaş uçağını geliştirmek üzere de büyük bir gayret gösteriyor. Şu anda parçaların imalatı başladı ama şunu kaçırmamamız lazım dünya artık insansız sistemlere gidiyor. Belki 5'inci nesil savaş uçakları, son insanlı savaş uçakları olacak ama bunun karşısında özellikle insansız savaşan teknolojilerle artık insanlığı uçakların devrini de yavaş yavaş geride bırakacağız."