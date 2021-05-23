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Gündem

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını "bütçemiz yok" diyerek yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için yüzen kort inşa ettirdi. İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:39:00 - 2021-05-23 18:52:39
Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bir sene önce İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hastanenin yolunu bile yapmadığını söyledi.

Varank, "Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Bundan bir sene önce biz İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Biliyorsunuz bizi eleştiriyorlardı. Bu şehir hastaneleri şöyle, bu şehir hastaneleri böyle. Gidip baksınlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne kadar başarılı bir hastane. 1.8 milyon vatandaşımıza hizmet vermiş bir hastaneden bahsediyoruz. Bir sene zarfında.. 65 bin ameliyatın yapıldığı bir hastaneden bahsediyorum. Binlerce vatandaşımızın Covid tedavisinin yapıldığı bir hastanemizden bahsediyoruz. O kadar muhteşem bir hastane ki, vatandaşlarımız hastaneye girdikten çıkana kadar bize dua ediyorlar. Gerçekten çok müthiş bir hastane olmuş, hizmetleriyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

"Tek bildikleri iş muhalefet etmek"

"Biz aynı zamanda Türkiye'de yerli ve milli üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de o hastaneye yaptık. Yüzden fazla cihazı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne teslim ettik. İşte biz bu aşkla ve bu şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük gayretle çalışıyoruz ama muhalefet ne yapıyor? Sadece eleştiriyor. Şehir hastanelerini eleştiremiyorlar. Neden? Çünkü görüyorlar bu pandemi döneminde ne kadar başarılı işler yaptılar. Tek bildikleri iş muhalefet etmek."

"Korta para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor"

"Ben size örnek vermek istiyorum. Biz bu hastaneyi büyük bir gayretle pandemi döneminde açılışını gerçekleştirdik. Bu hastanenin yollarının yapılması lazımdı. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolların yapım sorumluluğu kimde? Büyükşehir belediyelerinde. Biz bu hastaneyi büyük gayretle bitirdik ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o hastanenin bağlantı yolunu bile yapmadı. Pandemi döneminde bu halkın neye ihtiyacı var? Hastaneye ihtiyacı var. Bunun yolunu kim yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Gidip o hastanenin yolunu bile yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz.

Bir muhalefetten bahsediyoruz ama hizmetlerimizi eleştirmeye geldiğinde yalan ve yanlış şekilde bizi eleştiriyorlar. Ama o hastanenin (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti.

Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler.

Ben lütfen buradan tekrar söylemiş olayım. Bizim gayretimizi de görün. Muhalefetin siyaset ve hizmet anlayışını da lütfen görün diyorum"

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Yorumlar

Putsavar

su iki kafir kari kocanin tipine bak. Istanbulu size emanet eden millete her tür pislik reva
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Aksaray

Yolu zaten Ak Parti yapıyor.
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