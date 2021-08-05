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Gündem Bakan Mustafa Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e sert cevap: Israrla insanları aldatmaya çalışıyorlar
Gündem

Bakan Mustafa Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e sert cevap: Israrla insanları aldatmaya çalışıyorlar

Yangın söndürme uçakları üzerinde algı operasyonu yapan CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:06:00 - 2021-08-05 13:06:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Varank, "İspanya'dan yangınlara müdahale için gelen uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynı" yalanına imza atan Özel'e fotoğraflı cevap verdi.

Bakan Varank, "1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" diyen Mustafa Varank "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!" diye yazdı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Bu ş...siz ... ..,, En İyi Bildiği Şey İnsanları Aldatmak.
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Misafir

Ulan bunlarda tutturmuş THK heryer yanıyor onlar siyaset derdinde o kadar uçak var helikopter var tutturmuşlar 3 tane uçak var orda ulan iş görseydi zaten kulanacaklardi heryerde uçak geldi söndüremedi bilmem bu THK ne var okadar CHP oraya gidiyor sizde istiyorsunuz yangın hiç sönmesin nede olsa yangın çoğaldıkça iktidar yipranacak gözüyle bakıyorlar birde kendi seçmenini oy için ateşe atıyorlar orası hepsi CHP belediyesinde adamlar korku pompalamaktan hiç birşey yapmıyorlar
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