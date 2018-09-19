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Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme uçuşunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldığı açıklandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:19
Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme uçuşunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı. Varank, "Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor." ifadesini kullandı. 

UÇUŞ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer yetkililerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet Hürkuş'un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı.

Varank, Hürkuş uçaklarının her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. Uçuş öncesinde Varank'a TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Pilot Özpala komutasında Hürkuş'la icra edilen 139'uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü. 

Bakan Varank, daha sonra 6 Eylül'de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli T625 genel maksat helikopterini inceledi.

TUSAŞ'ın diğer projelerini de inceleyen Varank, ziyaretine ilişkin değerlendirmede de bulundu. Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu aktaran Varank, "Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Bu, ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir.  Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST'te olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:19
  1. İstanbul
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. hÜRKUŞ
  4. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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