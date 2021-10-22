Bakan Muş: Türkiye-Afrika ilişkileri ‘kazan-kazan’ temelinde şekilleniyor

Muş, “2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye’nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 15,2 milyar dolara ulaştı” dedi. İlişkilerin “kazan-kazan” ilkesi temelinde şekillendirilmeye çalışıldığını, bu ilişkilerin gelecek dönemde de güçlendirileceğini aktaran Muş, Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sunulacağını kaydetti.

Forum kapsamında yayımlanan ortak bildiride, 45 Afrika ülkesinden katılım olan foruma, Türkiye ve Afrika’dan özel sektör temsilcilerinin katıldığı bildirildi. Bildiriye göre, bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu’nu 2023’te düzenleme konusunda mutabık kalındı. Forum, Türkiye’nin Afrika’da barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini teşvik etme çabalarını ve katkısını takdir etti.