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Gündem Bakan Muş ele geçirilen kokain miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Muş ele geçirilen kokain miktarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini Twitter hasabından açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 04:46:00 -
Bakan Muş ele geçirilen kokain miktarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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