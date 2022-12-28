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Aktüel Bakan Murat Kurum'dan "plastik poşet" açıklaması
Aktüel

Bakan Murat Kurum'dan "plastik poşet" açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:18:00 -
Bakan Murat Kurum'dan "plastik poşet" açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşette vatandaşların ödeyeceği ücretin değişmediğini, 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan plastik poşette geri kazanım katkı payı düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasan

Allah razı olsun poşete zam gelirse ay sonu nasıl gelecek diye kara kara düşünüyorduk. poşet fiyatı 2 senedir degişmedi herşeye zam geliyo diyen açlara duyrulur.
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