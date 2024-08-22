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Gündem Bakan Murat Kurum'dan İBB'ye kaçak villa tepkisi: Yıkılmazsa gerekeni biz yaparız!
Gündem

Bakan Murat Kurum'dan İBB'ye kaçak villa tepkisi: Yıkılmazsa gerekeni biz yaparız!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 17:42:00 - 2024-08-22 17:45:41
Bakan Murat Kurum'dan İBB'ye kaçak villa tepkisi: Yıkılmazsa gerekeni biz yaparız!

İstanbul'daki kaçak villaya ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kaçak yapı inşaatı durduruldu. İBB'ye ait bölge ile ilgili gerekli uyarımızı yaptık. Yıkımın yapılması yazılı olarak belirtilmiştir' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu: "Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

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davut

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