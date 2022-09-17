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Siyaset Bakan Murat Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert cevap
Siyaset

Bakan Murat Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert cevap

CHP'li Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel. Millete parmak sallamayı bırakın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 12:25:00 -
Bakan Murat Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hakaretlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir'in sorunlarını çözün."

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