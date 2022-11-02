Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu: 81 ili kapsayacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal konut projesinin devamına ilişkin, "Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına, sosyal konut projesinin devamına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içeren bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.