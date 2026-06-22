Görenler dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil içi sarı!
Adana'da üretilen Tropical Sunshine karpuzu farklı görünümü ve yüksek verimiyle dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da üretilen Tropical Sunshine karpuzu farklı görünümü ve yüksek verimiyle dikkat çekiyor.
Adana'da yaklaşık 3 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından üretimine başlanan, Tropical Sunshine adıyla bilinen sarı karpuzlar hasat dönemine hazırlanıyor. Koyu yeşil kabuğu ve sarı iç yapısıyla dikkat çeken ürün, hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Tadı, kokusu, aroması ve görünümüyle klasik karpuzlardan ayrılan Adana karpuzunda hasat devam ederken, ziraat mühendisi ve üretici Süleyman Sertli'nin öncülüğünde Tropical Sunshine çeşidi de üretim alanlarında yerini aldı. Adana genelinde 110 dönüm, Türkiye genelinde ise 300 dönüm alanda yetiştirilen sarı karpuzlar için hasat sayılı günler kaldı.
RENGİNİ FARKLI PİGMENTLERDEN ALIYOR Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de de üretilebiliyor. Üretim sürecinde her bir normal karpuzun yanına üç adet Tropical Sunshine çeşidi ekiliyor ve normal karpuzlar sarı karpuzların tozlaşmasını sağlıyor.
Sarı karpuzun en dikkat çekici özelliği ise rengi. Kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine, bu çeşitte beta-karoten adlı farklı bir bitki pigmenti bulunuyor.
FİYATI KLASİK KARPUZA GÖRE DAHA YÜKSEK Adana karpuzu tarlada kilogram başına 14-16 lira arasında alıcı bulurken, sarı karpuzun hasat döneminde kilogram fiyatının 25-30 lira arasında olması bekleniyor.
"GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR" Sertli, sarı karpuza yönelik ilginin artmasını beklediklerini belirterek, "Tarlada kilogram fiyatı 25-30 lira arasında ama katma değerli bir ürün olması sebebiyle ve piyasadaki şu anki mevcut arzı dolayısıyla biraz daha yüksek fiyatlarla pazarda değer bulacağını düşünüyoruz. Talep eden çiftçi sayımız, ilgi oldukça yüksek. Zaman geçtikçe talep artacaktır. Gören herkesin ilgisini çekiyor" dedi.
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