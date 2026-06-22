Görenler dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil içi sarı!

RENGİNİ FARKLI PİGMENTLERDEN ALIYOR Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de de üretilebiliyor. Üretim sürecinde her bir normal karpuzun yanına üç adet Tropical Sunshine çeşidi ekiliyor ve normal karpuzlar sarı karpuzların tozlaşmasını sağlıyor.