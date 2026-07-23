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Gündem Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
Gündem

Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
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Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Bakan Murat Kurum, Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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