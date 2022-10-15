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Gündem Bakan Murat Kurum başsağlığı mesajı
Gündem

Bakan Murat Kurum başsağlığı mesajı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 14:04:00 -
Bakan Murat Kurum başsağlığı mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Bartın'da yaşanan maden faciasında 40 kişi hayatını kaybederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Kurum mesajında, " Bartın’da ne yazık ki 40 şehidimiz var. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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