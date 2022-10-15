Bakan Murat Kurum başsağlığı mesajı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.
YENİ AKİT ANKARA
Bartın'da yaşanan maden faciasında 40 kişi hayatını kaybederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.
Kurum mesajında, " Bartın’da ne yazık ki 40 şehidimiz var. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.