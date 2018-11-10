Bakan müjdeyi vermişti! İşte elektrik ve doğal gazdaki indirim oranı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in 'elektrik ve doğal gaza indirim' gelebilir açıklaması vatandaşı heyecanlandırdı. Uzmanlara göre, akaryakıtta olduğu gibi elektrikte ve doğal gazda indirim yapılacak. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, indirim en az yüzde 10 olacağını açıkladı.

Bakan Dönmez'in açıklaması sektörü hareketlendirdi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimle tarihi zirveyi gören dolar kuru, son dönemlerde atılan adımlarla daha sabit bir hal aldı. Kurun aşağı doğru ivmesi, dolar değer kazanırken yapılan zamların geri alınıp alınmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Bu sorunun en çok sorulduğu alanlardan biri de hiç şüphesiz enerji. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "Yılbaşına kadar zam yok. 1 Ocak'tan itibaren de indirim yapabiliriz" açıklaması sektörü yeniden hareketlendirdi.

Ekim ayında TL değer kazandı

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Merkez Bankasının Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporuna göre enerji üretici fiyatları yüzde 5,37 ile artış rekoru kırdığını ve bu grupta yıllık enflasyonun yüzde 81,61'e ulaştığına dikkati çekti. Kumbaroğlu, "Bu artışın döviz kurlarındaki değişim ile izahı mümkün değil. Çünkü Ekim ayında Türk Lirası ABD doları karşısında yüzde 7,84 oranında değer kazandı" ifadesini kullandı.

İndirim en az yüzde 10

Enerji üretici fiyat artışının ithalat maliyetleri ile de izahı mümkün olmadığına vurgu yapan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Zira uluslararası piyasalarda fiyatlar gerileme eğilimine girmiş durumda. Bu şartlar altında, Türk Lirası'nın değer kazanmaya başladığı bir dönemde olumlu döngüyü hızlandırmak üzere bugün benzinde olduğu gibi elektrik ve doğal gazda da fiyatların düşmesi gerekmekte. Dolar, Türk Lirası karşısında Ağustos ayında yüzde 33 değer kazandı. Eylül'de yüzde 9,5 ve Ekim'de yüzde 7,8 değer kaybetti. Dolayısıyla Ağustos-Ekim arası Türk lirasının değer kaybı yüzde 11'le sınırlı kaldı. Son üç aylık bu veriler ışığında, en az yüzde 10'luk bir indirim beklentisi ortaya çıkıyor."