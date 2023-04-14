Bakan müjdeyi verdi! Para hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Bakan Kirişçi, paraların hesaplara yattığını, “1 milyar 404 milyon 621 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. #SenÜretYeter” ifadeleriyle duyurdu.

Ödemelerin 938 milyon 399 bin 668 lirası çiğ süt desteği, 190 milyon 61 bin lirası büyükbaş hayvan besi desteği, 117 milyon 312 bin lirası sürü yöneticisi desteği, 60 milyon 508 bin 651 lirası hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 7 milyon 235 bin 950 lirası hayvan gen kaynaklarını koruma desteği, 3 milyon 170 bin 400 lirası çiftlik muhasebe veri ağı desteği, 42 milyon 794 bin 200 lirası manda desteği, 31 milyon 54 bin 41 lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 13 milyon 451 bin 100 lirası malak desteği, 634 bin 359 lirası ise mazot ve gübre desteği olarak yapıldı.