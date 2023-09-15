Bakan müjdeyi verdi! Para hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 557 milyon 77 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemelerinin 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lirası sertifikalı tohum kullanım desteği, 247 milyon 265 bin 495 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 38 milyon 775 bin 405 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 32 milyon 107 bin 111 lirası bireysel sulama sistemleri desteği ve 749 bin 309 lirası geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği olarak yapılacak.

Ödemeler, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanların hesaplarına bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanların hesaplarına ise 22 Eylül'de saat 18.00'den sonra aktarılacak.

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