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Bakan müjdeyi duyurdu! Yüzde 25 indirim geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gazilerin 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanacağını duyurdu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:23
Bakan müjdeyi duyurdu! Yüzde 25 indirim geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" dedi.

Mart 2019 itibarıyla da görüntülü çağrı merkezi uygulaması başlayacak. Ayrıca, yazılı olarak çağrı merkezi hizmeti de alınabilecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:23
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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