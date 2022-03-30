Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Lozan Antlaşması hatırlatması
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu İskeçe Türk Birliği’nde yaptığı toplantıda Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i yeniden başkanlığa seçerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Lozan hatırlatması geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu İskeçe Türk Birliği’nde yaptığı toplantıda Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i yeniden başkanlığa seçti. Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif oybirliğiyle bir dönem daha Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum. Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.