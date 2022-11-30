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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde İngiliz, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:22:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci ve son günündeki oturumlarına katıldı, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun genişlemesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, daha sonra görüştüğü İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yine Ukrayna'daki son durumu konuştu. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüşmesinde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını bildirdi.

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