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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Kabil Havalimanı" açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Kabil Havalimanı" açıklaması

Afganistan'daki Kabil Havalimanı hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını Ankara'da misafir ettik. Katar'la beraber konuşuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:59:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Kabil Havalimanı" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, Afganistan'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Yeni durumda askerlerimizin kalması için sebep kalmadı. Biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için Katar Dışişleri Bakanını da Ankara’da misafir ettik. Katar'la beraber konuşuyoruz hangi şartlar ama burada şartların da oluşması gerekiyor. Bizim de çıkarımız var. Daha orada 4000 vatandaşımız var" dedi.

 

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