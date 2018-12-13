Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş 'Libya' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelerek, "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil, tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadan paylaştı

Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile yaptığı görüşmeye ilişkin mesajını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmemizde, Libya'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için desteğimizi yineledik. Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.