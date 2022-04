Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'ye laf edenler buna neden ses çıkarmıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele ederek Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Uşak Belediyesi tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Buluşması" programına katılan Çavuşoğlu, birlik, beraberlik, barış ve huzur için önemli bir ay olan bu ramazan ayında dünyanın her yerinde insanlığın sorunlara, zulümlere, akan gözyaşına ve kana tanık olduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin barış ve istikrar için çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşı da durdurmak için tüm zorluklara rağmen çaba gösterdiklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna tarafıyla da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Biraz önce buraya gelirken yolda Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştüm ve bir ateşkes, kalıcı bir barış için, belli bölgelerdeki insanların kurtarılması için ve anlaşmada bazı unsurlar var o alanda yapabileceklerimizi ele aldık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşeceğim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da hem Sayın Putin ile hem Sayın Zelenskiy ile çok defa görüştü." diye konuştu.

Türkiye'nin hedefinin Ukrayna'daki savaşın bir an önce ateşkesle sonlandırılması ve kalıcı bir barış sağlanması olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye güveniyorlar. Hatta tek güvendikleri lider Cumhurbaşkanımız. Tek güvendikleri arabuluculuk konusunda ülke Türkiye. Yine garantörler içinde baktığınız zaman en başta P5 ülkeleri daimi üyelerin dışında Türkiye'nin olmasını istiyorlar. Bu güven kolay oluşan bir durum değil. Bir ülke ilkeli davranırsa, dürüst, şeffaf, açık davranırsa ve politikalarında her zaman ilkesel tutum sergilerse o zaman güven oluşur. Güvenin oluşması için her konuda her ülke ile anlaşmanıza gerek yok. Yanlış olan şeylerde yanlış olduğunu söylemek, hatta dostane eleştiriler getirmek lazım, o da güven oluşturur. Bizde bir söz var, 'dost acı söyler ama doğruyu söyler.' O zaman biz Türkiye olarak işte hep doğruları söylüyoruz. Bu savaş ortamında da kim ne derse desin ilkesel davrandık. Eleştirilerimizi de yaptık. Montrö Sözleşmesi'ni de uyguladık, yaptırımlara da neden katılmayacağımızı, neyin yanlış olduğunu da söyledik. Yapacağımızı da söyledik yapamayacağımızı da söyledik. Hem iki tarafa da söyledik hem 3. ülkelere de söyledik."

Çavuşoğlu, savaşı durdurmanın kolay olmadığını ama Türkiye'nin bu yöndeki çabasını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Masa tükendiği zaman sahaya inip herkesi masaya zorlamamız lazım. Bunu yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de bunu yapıyoruz, Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da kardeş Azerbaycan bunu yaptı. Şimdi Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için iyi niyetle teklifler sunuyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çünkü kardeş Azerbaycan, can Azerbaycan 30 yıla yakın işgal edilmiş topraklarını geri aldı. Biz barış istiyoruz. Bizim Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok. Ermenistan'ın da bundan ders alması lazım. İşte özel temsilciler vesaire görüşüyoruz. Karşımızdaki zorluklarla mücadele etmemiz için güçlü olmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nun da devam ettiğini hatırlattı.

Terörle mücadeleyi teröristin olduğu yerde yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleyi teröristin olduğu yerde Suriye'nin içinde, Irak'ın kuzeyinde vermezsek kendi topraklarımızda göğüs göğüse bu mücadeleyi vermek durumunda kalırız. Çünkü buralardan sızıyorlar. Geçmişte sızdılar. İşte Barış Pınarı'nı niye yaptık? Zeytin Dalı'nı niye yaptık? Buralarda niye tedbir alıyoruz? Efendim 'Gereksiz yere Irak topraklarına saldırdı.' diye eleştiriler geliyor. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Hatta terörle mücadele ederek Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bizim Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Ama 'sebepsiz' diyemezsiniz. Türkiye'nin bu teröristlere karşı mücadelesine, harekatına laf ediyorsunuz da Irak topraklarını yıllardır bu bölgeyi işgal eden PKK terör örgütüne niye müdahale etmiyorsunuz? Niye barındırıyorsunuz ülkenizde? Oradan bize saldırıyor, askerimize saldırıyor, polisimize saldırıyor. Masum vatandaşımıza saldırıyor."

Geleceğe miras

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe ilişkin vizyonlar ortaya koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hayal edilen mega projeleri hayata geçirdiklerini, eleştirilerde bulunanların da o projelerden faydalandığını söyledi.

Gelecek nesillere miras bırakmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini, "Ecdadımız bize nasıl bıraktıysa bizim de gelecek nesillere miraslar bırakmamız lazım. Her şeyimiz var çok çalışmamız lazım, çok çalışmaya devam etmemiz lazım. Türkiye'nin güçlü olması için Cumhur İttifakı'nın güçlü olması gerekiyor. Türkiye sevdasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek ve Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için kurulan Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti ve devleti o kadar güçlü olur." diye tamamladı.

Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, Uşak Belediyesine ait bir kafeteryada gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması"na da katıldı.