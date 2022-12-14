Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak adımlar atmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile üçlü zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında tarihi nitelikteki Avaza Zirvesi'nin biraz önce tamamlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı Türkmenistan'a teşekkür etti.

Türkmenistan’ın "Tarafsızlık Bayramını" kutlayan Çavuşoğlu, dün Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları olarak Türkmen ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı üçlü formatta da bir araya geldiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Devlet Başkanlarımız, zirvede kabul ettikleri ortak bildiriyle işbirliğimizi geliştirme irademizi en üst düzeyde vurguladılar. Enerji, ticaret ve ekonomi, gümrük, ulaştırma, bilim, eğitim ve kültür alanlarında 5 belgeyi biraz önce huzurlarınızda imzaladık" dedi.

Toplantılarında küresel ve bölgesel sınamalara karşı işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), bir araya gelerek ortak hedefler belirledikleri en önemli platform olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkmenistan’ın, geçen yıl TDT'nin İstanbul Zirvesi’nde TDT’ye gözlemci olarak katılmasının kendilerini çok memnun ettiğini, önümüzdeki yıl kendilerini tam üye olarak da aile meclislerinde görmek istedikleri dile getirdi.

Azerbaycan'la çeşitli üçlü mekanizmalarda somut adımlar attıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Diğer bölgesel platformlarda ve uluslararası teşkilatlarda mevcut işbirliğimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Türkiye, Azerbaycan’ın ve Türkmenistan’ın temsilciliklerinin bulunmadığı ülkelerde de Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşlerimize hizmet vermeye hazırdır, bunu toplantılarda da arkadaşlarımıza kardeşlerimize söyledik" ifadelerini kullandı.

"Türkmenistan doğal gazı konusunda ortak adımlar atmaya hazırız"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de üç ülke arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi ihtiyacının daha da önem kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu durum Hazar havzası kaynaklarını ön plana çıkardı. Coğrafi konumlarımız, beşeri ve doğal kaynaklarımız, bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olacağımızı gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan doğal gazının Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP üzerinden Avrupa’ya ulaştırdığını ifade ederek, "Türkmenistan doğal gazı konusunda da üç ülkenin (Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan) yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı da aldık. Enerji alanında bugün imzaladığımız işbirliği mutabakat zaptı gerekli çerçeveyi oluşturuyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkmenistan ile güçlü ekonomik işbirliğinin olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, zirvede imzalanan ticaret ve gümrük alanlarındaki anlaşmalarla üç ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da geliştireceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, salgın ve dünyadaki istikrarsızlık nedeniyle kesintisiz tedarik zincirleri ve ulaştırma koridoru gibi kavramların daha sık telaffuz edilir hale geldiğini, Doğu ile Batı arasında irtibatın geliştirilmesi ve bölgesel bağlantıların pekiştirilmesinin ortak hedefleri olduğunu kaydetti.

"İmzaladığımız Ulaştırma Mutabakat Zaptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir adım olacak"

Dünyanın en büyük kıtalar arası ticaretin Asya ile Avrupa arasında olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor. Zirvede Hazar geçişli Orta Koridor üzerindeki ortak güzergahlarda ne yapabileceğimizi de ele aldık. Hemen yanımızdaki bir Türk şirketinin yaptığı 2013'te temel atmasına da katıldığımız Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin karşı kıyıda kapasitesini artırdığı Bakü-Alat Limanı Orta Koridor’un önemli ayakları. İmzaladığımız Ulaştırma Mutabakat Zaptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir başka adım olacak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin temelinde, asırlara dayanan ortak dil, tarih, inanç ve kültür mirasının yer aldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bilim, eğitim ve kültür alanında imzaladığımız işbirliği çerçeve programı (2022-2024) temelinde ilgili kurumlarımız somut projeler gerçekleştirecek. Önümüzdeki süreçte, Türk Dünyası’nı birleştiren önemli değerlerden biri olan dil ve ortak alfabe konusunda çalışmaları hızlandırmak istiyoruz. Bugün ortaya koyulan işbirliği vizyonu, zadece 3 ülkeye değil komşu ülkelerin de refah ve istikrarına katkılar sağlayacaktır."