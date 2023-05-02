Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Bunlara en büyük ders 14 Mayıs'ta verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlediği mitingdeki konuşmasında, kente 21 yılda 145 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Antalya'nın küresel salgına rağmen yapılan yatırımlarla geçen yıl 13 milyon turist ağırladığını hatırlatan Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi, NATO ve Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu, ilk EXPO gibi 13 uluslararası etkinlik ile Antalya'nın aynı zamanda diplomasinin de merkezi olduğunu dile getirdi.

Antalya'da ocakta 89 projenin açılışının yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, son 2 haftada Kumluca, Kepez, Konyaaltı ilçelerinde temel atma ve hizmete açma etkinliklerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu kutlu yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürüdüklerini, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, savunma sanayisinden teknolojiye ve enerjiye kadar tarihi atılımlara Kemer'in dinamizmini, Manavgat Şelalesi'nin gücünü kattıklarını belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi yapan ihracata, 254 milyar dolarlık tarihi rekor kırdıran heyecana Döşemealtı'nın, Finike'nin girişimci ruhuyla destek olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna'dan Sudan'a, Somali'ye barış ve huzur için gösterilen mücadeleye Demre'nin, Akdeniz'in medeniyetleri birleştiren zenginliğiyle katkıda bulunduklarını ifade etti.

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"Türk düşmanlarına aman vermemeye hazır mıyız?"

Düzenin parçası olmayan düzen kuran, küresel krizleri ülkenin lehine çeviren, Türkiye'yi sahada ve masada daha güçlü yapma ülküsüne Alanya'nın, Kepez'in vizyonuyla bağlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bekanın korunmasına, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki dik duruşa Serik'in, Aksu'nun dirayetiyle ortak olduklarını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yürüyeceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizi savaştan uzak tutmaya, Antalya'mızın huzur iklimini bütün dünyaya yaymaya var mıyız? Kızılelma'mıza, Hürjeti'mize, Atak 2 helikopterimize, milli muharip uçağımız Kaan'ımıza, dünyanın ilk saha gemisi TCG Anadolu'muza, uydumuz İmece'ye, milli arabamız Togg'a sahip çıkmaya var mıyız? Türkiye'yi ana vatan ve umut bilen Balkan Türkleri, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Uygur Türkleri kardeşlerimize sahip çıkmaya var mıyız? Kitabımıza ve bayrağımıza el uzatan Türk düşmanlarına, o alçaklara İslam karşıtlarına aman vermemeye var mıyız? Varız ve var olacağız Allah'ın izniyle. Akil, adil, erdemli Türkiye eksenini birlikte kuracağız. İşte biz bu duruşa Türkiye Yüzyılı diyoruz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci asrını Antalya'nın, Türkiye'nin, büyük Türk dünyasının asrı yapacağız. Ne mitingler gördü ne destanlar yazdı bu meydan. Bu meydan bir kez daha gösteriyor ki, sırtını terör örgütlerine dayayanlara, Batı'dan aferin almayı mükafat bilenlere, savunma sanayimize göz dikenlere, manevi değerlerimizi ayakların altına alanlara, yüz yıllık Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmeye çalışanlara en büyük ders 14 Mayıs'ta Antalya'dan verilecek."

Antalya'nın Türkiye Yüzyılı'na, Erdoğan'ın liderliğinde koşar adım ilerlemeye hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şanlı bayrağımızın gölgesinde hedeflere erişmeye, aşımıza aş, işimize iş katmaya hazırız. Antalya'da dünyayı kucaklamaya, dünyaya ulaşmaya hazırız. Doğru zaman doğru adamla başlasın Türkiye Yüzyılı. Başlasın Türk'ün şahlanışı."