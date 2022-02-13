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Ekonomi Bakan Mehmet Muş’tan marketlere ağır yaptırım uyarısı!
Ekonomi

Bakan Mehmet Muş’tan marketlere ağır yaptırım uyarısı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi sonrasında fiyatlarına bu indirimi yansıtmayan marketlerin çok ağır yaptırımlarla karşılaşacakları uyarısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:29:00 -
Bakan Mehmet Muş’tan marketlere ağır yaptırım uyarısı!

 yeniakit  Ankara 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından KDV indirimine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

Yaptırım uyarısı

Bakan Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" uyarısında bulundu.

 

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