Bakan Mehmet Muş’tan fahiş fiyat açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyatlara ilişkin mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü söyledi.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi sosyal medya hesabından fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.