Bakan Mehmet Muş: İlk veriler mayıs rekoruna ulaşılacağını gösteriyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB 79’uncu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde konuştu.

Motivasyon kaynağı

Muş, bugüne kadar tüm iş dünyasıyla bir çarkın dişlileri gibi uyum içinde çalıştıklarına işaret etti. Bundan sonra da iş insanlarının azimleri ve heyecanlarının kendileri için en büyük güç ile motivasyon kaynağı olacağına dikkat çekti.

Muş, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının önünü açmak; ekonomide büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Muş, bu yılın ilk yarısı biterken küresel ekonomiye dair beklentilerde kötüleşme gördüklerini vurguladı. Enflasyon ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel ekonomide belirsizlikleri artırdığını anlattı.

İvme devam ediyor

Küresel ekonomide yaşanan istikrarsızlıklara ve bozulmalara rağmen Türkiye’ye dair verilerin ekonominin temellerinin sağlam olduğunu ortaya koyduğunu belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi son yıllardaki ivmesini devam ettirmektedir. Ülkemiz, 2022 yılında yakaladığı yaklaşık yüzde 5.6’yla G20 ülkeleri arasında en yüksek 3’üncü büyüme oranını yakalamıştır. İhracatçı firma sayımız 110 binin üzerine çıkarken, ihracatımız ilk kez 250 milyar dolar sınırını geçmiştir. Küresel yavaşlamaya ve 11 ilimizi etkileyen deprem felâketine rağmen ekonomimiz 2023 yılında da güçlü performansına devam etmektedir. İstihdamdan tüketici endeksine kadar deprem felâketi sonrası ortaya koyduğumuz seferberlikle ekonomimizin güçlü büyüme politikasına katkılar verilmektedir. Mayıs ayında ihracatımızdaki artış seyrinin devam ettiğini buradan belirtmek isterim. Yakında rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10’un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir.” Muş, iş insanları için yeni stratejiler ve destekler ortaya koyduklarının; ihracatın her aşamasında yanlarında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi. İhracata yönelik destekleri daha yalın ve esnek kıldıklarını dile getirdi.

Paketler peş peşe

Muş, ihracatın yakın pazarlarda elde ettiği başarıyı genişletmek için Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hazırladıklarını hatırlattı. Pek çok destek paketi hayata geçirdiklerini anımsattı. “Yeni destek paketleriyle hizmet ihracatımız 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Dolayısıyla 250 milyar dolar mal ihracatı, 100 milyar dolar da hizmet ilave edilince 350 milyar doları aşmış oluyor” ifadelerini kullandı.

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Diplomasisi faaliyetleri sürüyor

“İş dünyasına tüm dünyada avantaj sağlamak için ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyen Muş, şunları kaydetti: “İş insanlarımızın hangi ülkede sorunu varsa bunu çözmek için girişimlerde bulunduk. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri’yle mart ayında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması sayesinde ihracatçımızın önünü Ortadoğu pazarında daha da açmış bulunuyoruz. Milletimizden aldığımız güçlü destek, iş insanlarının gayretleri ve ülkemizin yüksek ekonomik potansiyeli neticesinde önümüzdeki 5 yılın ülkemiz için üretim, yatırım, istihdam ile ihracat açısından önemli başarılara imza atılacak bir dönem olacağına inancım tamdır.”