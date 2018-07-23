Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

Twitter hesabından Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

29 yaşındaki Mesut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.