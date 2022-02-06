Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: Gereken yapılıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkan Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, Büyükuncu hakkında gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi.
yeniakit Ankara
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iğrenç ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kasapoğlu paylaşımında, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.