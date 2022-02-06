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Gündem Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: Gereken yapılıyor
Gündem

Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: Gereken yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkan Erdoğan hakkında rezil ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, Büyükuncu hakkında gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:17:00 -
Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu: Gereken yapılıyor

 yeniakit  Ankara 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iğrenç ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kasapoğlu paylaşımında, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Sınırsız

Sadece bununla kalmamalı. Bunun gibi ....ların kökleri kurutulmalıdır.
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Bu nasıl bir nefret , kindar bir yorum

Hiç kimseye ama özellikle bir sporcuya asla yakışmayan bir yorum. Yazık, nasıl bir zihniyette olunduğunun açığa vurulmuş hali ...
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