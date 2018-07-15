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Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan "15 Temmuz" mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. " açıklamasında bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:23
Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan "15 Temmuz" mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor." ifadesini kullandı

Turhan, " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, bu değişimi gördüğü halde karşı olanların," Türkiye'nin içe kapanmasından, dünya ile kopmasından, küçülmesinden menfaat umanlar" olduğunu bildirdi.

Varlıklarını istikrardan, Türkiye'nin demokratikleşmesinden, kalkınmasından, insan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkmasından değil de çatışma kültüründen, kısıtlama kültüründen, ihanetten, darbeden alanlar bulunduğunu belirten Bakan Turhan, "Oysa Türkiye, eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Hamdolsun milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor. Bu millete ayak bağı olan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan örgütlerin dimdik karşısında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin bunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, o gece halkın bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetlerini, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak, omuz omuza darbe girişimine karşı durduğunu, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü siper ettiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlar var olduğu sürece bu millet ve devletin ilelebet payidar kalacağının altını çizen Mehmet Cahit Turhan, şunları kaydetti:

"Bu devlet, bu bayrak sonsuza kadar milletimizin birliği ile beraberliği ile canlı olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı dindirtmeyeceğiz. Bu vesileyle, hayatları pahasına bu topraklara hayat veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, darbe girişimine karşı koyan tüm vatandaşlarımıza da milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:23
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