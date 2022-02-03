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Eğitim Bakan Mahmut Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Eğitim

Bakan Mahmut Özer'den yarı yıl tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:30:00 - 2022-02-03 15:43:04
Bakan Mahmut Özer'den yarı yıl tatili açıklaması

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