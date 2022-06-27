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Eğitim Bakan Mahmut Özer'den atama açıklaması
Eğitim

Bakan Mahmut Özer'den atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:37:00 -
Bakan Mahmut Özer'den atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

 

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Yorumlar

00yazıyor

Müjdeye bak çay demle. Her sene yapması gereken atamayı 3 senedir yapmadı.
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