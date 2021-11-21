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Aktüel Bakan Kurum'dan 'Yeşil Tribün' açıklaması
Aktüel

Bakan Kurum'dan 'Yeşil Tribün' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Yeşil Tribün" projesi dolayısıyla yaptığı açıklamanın videosu, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı öncesinde ekrana yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:21:00 -
Bakan Kurum'dan 'Yeşil Tribün' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Yeşil Tribün" projesi dolayısıyla yaptığı açıklamanın videosu, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı öncesinde ekrana yansıtıldı.

Çevre ve doğanın korunması için on binlerce plastik atığın, atık kumbaralarına bırakılarak, Konya tribünlerinin Türkiye'nin ilk "Yeşil Tribün"ü yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, "Ben bu iklim dostu projeyi hayata geçiren ve tüm kulüplerimize örnek olan Konyaspor yönetimine ve muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sezon başından bu yana takımımızın muhteşem bir coşkusu var. 90 dakika boyunca kazanma azmini sahanın her noktasına yayan 'Anadolu Kartalları'mızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Konyaspor'umuz 100. yılında başarıdan başarıya koşacak. Takımımız inanıyor, yöneticilerimiz inanıyor, taraftarımız inanıyor, Konya inanıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte sahadayız." dedi.

Atıkların geri kazanılması ve doğal kaynakların kaybolmaması amacıyla başlatılan "Yeşil Tribün" projesi kapsamında, stat çevresindeki geri dönüşüm istasyonuna atık 5 cam ya da plastik şişe getiren futbolseverler, maç bileti almaya hak kazanıyor.

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