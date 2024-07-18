  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın yorumcularından iddia: 'Zirvedeki altının seyri değişecek'

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Ekrem Başkan’dan İstanbul’a çağdaş hizmet! Sürücüsüz Belediye otobüsleri test sürüşlerine başladı

ABD ve Fransa'ya kapıyı göstermişlerdi! Petrol için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi

Kıbrıs’a yeniden barış harekatı! Başkomutan Kıbrıs’a gidiyor… 50. Yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Gündem Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlara çok güzel haber
Gündem

Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlara çok güzel haber

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:50:00 - 2024-07-18 12:00:13
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlara çok güzel haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde artış oranının yüzde 49 yerine yüzde 24 olacağını duyurdu.

Bakan Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat
Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat

Aktüel

Nereden kontrol edeceğiniz açıklandı! TOKİ kurasından konut alanlar dikkat

Nasıl teslim alınacak? TOKİ’den arsa alanların beklediği haber geldi
Nasıl teslim alınacak? TOKİ’den arsa alanların beklediği haber geldi

Gündem

Nasıl teslim alınacak? TOKİ’den arsa alanların beklediği haber geldi

Bu fırsat kaçmaz! TOKİ duyurdu! 7 ilde konut başvurusu başladı
Bu fırsat kaçmaz! TOKİ duyurdu! 7 ilde konut başvurusu başladı

Konut Projeleri

Bu fırsat kaçmaz! TOKİ duyurdu! 7 ilde konut başvurusu başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Emekliden kes parası olana yapıştır. Kira da oturan emekli ne yapacak murat is bütçe zenginler için denk ver gitsin emekli nah alır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23