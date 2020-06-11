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Aktüel

Bakan Kurum’dan tam destek

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:35:10 -
Bakan Kurum’dan tam destek

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.


Bakan Kurum’a ilçede yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Orhan, Aziziye’nin dönüşümünde gerçekleşecek çalışmaları aktardı.


Bu yıl içerisinde Gezköy ve Ilıca mevkiinde yapılacak olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları ihaleleri ve temel atma çalışmaları konusunda Bakan Kurum’dan destek aldıklarını söyleyen Başkan Orhan, “Son yılların cazip ilçesi haline gelen ve nüfusu sürekli artış gösteren Aziziye’nin sürekli olarak dönüşümünün sağlanması için TOKİ’nin yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. TOKİ’nin bu anlamda Aziziye’de daha önce geçekleştirdiği dönüşümlerin bunda büyük etkisi var. Ilıca mahallemizde de neredeyse dönüşümlerin tamamı Çevre Bakanlığımız ve TOKİ katkıları ile yapılmış diyebiliriz. Kıymetli bakanımızın desteklerini her zaman görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz değerine değer katmaya ve yükselişini sürdürmeye devam edecek. Bu gelişmelerin yolunu açarak her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, teşekkürlerimi arz ediyorum.” dedi.

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