Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Şubat Cuma günü incelemelerde bulunmak üzere gittiği Salda Gölü'nde yaptığı basın açıklaması üzerinden yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Burdur ziyaretleri kapsamında Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Orada yaptığımız açıklama sonucunda sanki 'Salda Gölü imara açılacak, etrafı betonlaşacak' gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz. Aslında anlatmak istediğimiz bunun tam tersi. Salda Gölü'nün doğal haliyle kalması için bir koruma hamlesi başlattık. Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Özel Çevre Koruma bölgesi ilan ederek, sit alanlarından bile daha sıkı tedbirlerin alınacağı, gölün doğallığına müdahalenin kesinlikle engelleneceği, yalnız kıyı şeridi ve göl kısmının değil tüm çevresinin korunacağı bir süreç başlatıyoruz."





Yaz aylarında Salda Gölü'nü 500 bin kişinin ziyaret ettiğini, bazı günlerde göl kenarında yaşanan 2 bin araçlık trafiğin bölgedeki dokuyu olumsuz etkilediğini aktaran Kurum, hem doğal güzellikler tahrip olurken hem de vatandaşların tatil için geldikleri yerde adeta çile yaşadığını, Burdur Valiliğinin bölgedeki bu şikayet ve aksaklıklarla ilgili talebi üzerine yine Valilikle ortak çalışma başlattıklarını vurguladı.

"Etrafına çöp atmak ağır cezalara tabi tutulacak"

Bakan Kurum, "Beyaz Adalar" olarak bilinen, basın açıklamasının yapıldığı yerde bungalovların olmayacağını belirterek, halk plajı bölgesindeki mevcut bungalovların sayısının da azaltılacağına kaydetti.





Orada sınırlı sayıda sadece günübirlik kullanıma uygun kafe, büfe ve duş gibi birimlerin olacağını kaydeden Kurum, artık otomobille gölün kenarına kadar da inilemeyeceğini, yeni uygulamayla araçların düzenli otoparklara park edileceğini dile getirdi.

Göl kenarında yaklaşık 700-800 metre mesafede sadece yaya kullanımı olacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Göl çevresinde bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız ve bisiklet yolları yapacağız. Salda Gölü'nün alanı 44 kilometrekare. Salda Gölü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak kabul edildiğinde, göl alanı ile birlikte yaklaşık 295 kilometrelik alan koruma altına alınacak. Bahsettiğimiz millet bahçesi de işte bu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacak. Bu alanın tamamı millet bahçesi olmayacak. Millet bahçesi olması da yapılaşmaya karşı bir korumadır aslında ve Salda Gölü'nün uzak çevresini yeşillendirmeye yönelik olacaktır. Ziyaretçilerimiz bu bölgede çadırlarda konaklıyordu ve çöplerini de burada bırakarak gidiyorlardı. Bunun için de sıkı tedbirler uygulayacağız. Bu doğal güzelliğin etrafına çöp atmak ağır cezalara tabi tutulacak."





Bakan Kurum, vatandaşlara Salda Gölü'ne sahip çıktıkları ve çevreye duyarlılıkları için teşekkür ederek, "Dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan gölümüzün etrafında da ülkemizin diğer doğa harikalarının kıyısında da plastik poşet görmek istemiyorlardır. Bunun için de tüm çevre dostlarını plastik poşet uygulamasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.