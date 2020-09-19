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Aktüel Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması:
Aktüel

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması:

"Ülkemizin en değerli doğal miraslarından olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiğimiz Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalarımız kapsamında nazım planımızı hazırladık" - "Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri de sonlandırılacaktır" - "Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla Salda’yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:35:16 -
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan ettikleri Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalar kapsamında nazım planı hazırladıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından "#SaldaHepGüzelKalacak" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en değerli doğal miraslarından olan ve ÖÇK bölgesi ilan ettikleri Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalar kapsamında nazım planı hazırladıklarını ifade eden Bakan Kurum, yapılan bu çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediğini, aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki yoğunluklar ve nüfus projeksiyonunun da yüzde 30 oranında azaltıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"ÖÇK ilanı ile her türlü faaliyetin kontrol edildiği çevre köylerde vatandaşımızın yaşadığı bazı mağduriyetler giderilmiştir. Kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köylere yönlendirilmesi hedeflenerek, kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır. Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri de sonlandırılacaktır.

Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla Salda'yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız."

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