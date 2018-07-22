Bakan Kurum’dan Diyarbakır sözü

Bakan olduktan sonra Anadolu’daki ilk ziyaretini Diyarbakır’a gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehrin gelişimi için kısa sürede ne gerekiyorsa onu yapacaklarını açıkladı. “Aldığımız emaneti daha da yukarı çekme gayreti göstereceğiz” diyen Kurum, ’’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle Bakanlığımıza birkaç kuruluş daha eklendi, bu sayede daha güçlü, hızlı karar alabilen ve hızlı iş yapabilen bir bakanlık haline geldiğimizi düşünüyorum. Bunu sahada yansıtmamız gerekiyor. Ona ilişkin Diyarbakır’a geldik’’ dedi.

TOKİ’YE ÖVGÜ

Diyarbakır’ın bir turizm, tarih, kültür şehri olduğuna dikkat çeken Kurum, ’’Şimdi bize düşen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Belediye başkanlarımız, daha önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ üzerine düşen her türlü vazifeyi yapmış. Biz de aldığımız emaneti daha da yukarı çekme gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Sur’u tarihi ve kenti yansıtan bir zenginlik merkezi olarak yeniden kazanmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.