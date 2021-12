Bakan Kurum’dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan iklim değişikliğiyle mücadele için 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman sağladığını belirterek, “Belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun.” dedi. Bakan Kurum, İller Bankası, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketinin 2022 yılının ilk yarısında belediyelere sunulacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap ederek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kurum, 81 şehir, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı başlattıklarını ve projelerin büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum sadece İller Bankası ile 2002’den bugüne 81 şehirde tam 90 milyar liralık 9 bin 300 projeyi hayata geçirdiklerini, ayrıca 10 milyar lira bedelli 740 projenin devam ettiğini, 2018 yılından bugüne kadar yerel yönetimlerin çevre projelerine 2,6 milyar lira hibe desteği verdiklerini ve 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Belediye başkanlarına müjde!

Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar avronun üzerine çıkardıkları bilgisini de paylaşan Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına şu müjdeyi verdi:

“İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkânlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim.”

Bugüne kadar hiçbir belediyeyi çaresiz ve çözümsüz bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Hep bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınız olarak; sizlerle ülkemize hizmet ettik, milletimizin yanında olduk. Milletimizle yaptığımız her kucaklaşmada, hep yeni şeyler öğrendik. Bir omuza dokunmanın, bir evin kapısını çalmanın, bir sofrada iftar beklemenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük.” diye konuştu.

“Yeşile yapılan yatırımdan rahatsız olan bir muhalefet var”

Sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin adresinin AK Parti olduğunu vurgulayan Kurum, “Karşımızda ise, şehirlerin geleceğine dair herhangi bir kaygısı, derdi olmayan; sadece algı ve reklamlarla milletimizi aldatmaya çalışan bir zihniyet var. Dün ‘beton, beton’ diyenler, bugün şehirlerimizin en değerli yerlerine yaptığımız yeşil yatırımlardan, millet bahçelerinden dahi rahatsız oluyorlar. Yani karşımızda, yeşile yapılan yatırımdan rahatsız olan bir muhalefet var. İstanbul’da 39 ilçemizde yüzlerce projemiz var, Ankara’da ilçe belediyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimizle şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir’in en büyük dönüşüm projesini biz yapıyoruz, bunların bitirdikleri tek bir projesi yok.” dedi.

2023 seçimlerine kadar olan süreyi çok iyi değerlendirelim

Aziz milletin her zaman proje yapanı gördüğünü, yatırımı her zaman takdir ettiğini, eseri her zaman alkışladığını belirten Kurum, “Yeter ki biz 2023 seçimlerine kadar, kalan bir buçuk yılı çok iyi değerlendirelim. Önce tüm yatırımlarımızla, dev projelerimizle, 2023 seçimlerine tam odaklanacağız. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Türkiye’nin büyük yürüyüşünü sürdüreceğiz. Ardından arı gibi çalışarak 2024 seçimleriyle her ilimizde, her ilçemizde, her beldemizde milletimizle birlikte AK Parti’nin liderliğini sürdüreceğiz.” diye konuştu.

AK Parti’nin vatandaşa rağmen değil, vatandaşın talebine göre hizmet ürettiğine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:

“AK Partimizi, her dönem oylarını yükselterek iktidara taşıyan anlayış budur. Bugünden sonra da yine iktidara taşıyacak olan şey belediyecilikte ortaya koyacağımız yeni başarı hikâyeleridir. Bu kutlu yolculuğa birçok kez darbe vurulmak istendi. Türlü badirelerden geçtik. Darbe teşebbüslerinden teröre, Gezi kalkışmasından ekonomik saldırılara kadar nice bariyeri, nice engeli aştık. Ama yılmadık! Yılgınlığa düşmedik. Ülkemizin her karışında 3,5 trilyon dolarlık yatırımı gerçekleştirdik, şanlı tarihimize yaraşır şehirler kurduk, dünyanın gözbebeği bir Türkiye inşa ettik. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz vatana daha nice eser ve yatırım kazandıracağız”

“3 milyar 157 milyon dolarlık paketi 3 yıl içinde kullanacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na taraf olduğunu, TBMM’nin takdiriyle anlaşmanın yürürlüğe konduğunu hatırlatan Kurum, bu kapsamda “2053 Net Sıfır Emisyon” ve “Yeşil Kalkınma Devrimi” hedeflerinin ortaya konduğunu söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yapılan etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla mutabakata varıldığını ve 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini açıkladıklarını belirterek belediye başkanlarına şu çağrıyı yaptı:

“Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. Bu bağlamda belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun. Biliyorsunuz, belediyelerimize iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerini kurma imkânını getirdik. Şu ana kadar 159 belediyemiz birimlerini oluşturdu. Şubat ayında, bu birimlerin kurulmasını zorunlu hâle getireceğiz. Bir an önce tüm belediyelerimizden birimlerini kurmalarını bekliyoruz.”

“Sıfır Atık desteklerinden istifade edin”

2017 yılında Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlattıklarını anımsatan Bakan Kurum, 122 bin kurum binasında sıfır atık sisteminin uygulandığını, 30’u il belediyesi olmak üzere 103 belediyede Atık Getirme Merkezleri kurduklarını, bin 909 mobil atık getirme merkezini yerleştirdiklerini ve toplam 20 milyon nüfusa sahip 47 belediyenin Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni aldığını açıkladı.

9 milyon nüfusa sahip toplam 32 belediyenin başvurusunun değerlendirilme aşamasında olduğu bilgisini de veren Kurum, sıfır atık belgesi almayan tüm belediyelere çağrı yaparak, “Başvurularınızı yapın, 2022 yılı sıfır atık desteklerinden istifade edin.” dedi.

Bakanlık olarak su ve atık yönetimini gözden geçirdiklerini belirten Kurum, şöyle dedi:

“Ülkemizde 2002 yılında 145 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 35’ine hizmet veriliyordu. Biz bu sayıyı bin 170’e, hizmet verilen nüfus oranını yüzde 89’a ulaştırdık. İnşallah 2023 yılına kadar belediye nüfusunun yüzde 100’üne bu hizmeti vermekte kararlıyız. Arıtılarak kullanılan atık suların oranını hep birlikte yüzde 3,2’ye çıkardık. Şimdi atık su arıtma, biyolojik arıtma ve membran teknolojilerini daha da yaygınlaştırarak bu oranı inşallah 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkaracağız. Özellikle yeşil kalkınma sürecinde bu hedefe ulaşmak zorundayız”

“Geri kazanım oranını 2023’te yüzde 35’e çıkaracağız”

Çevreci tesisler, plastik poşet uygulaması, yeni depozito sistemi ve yerel yönetimlerin çalışmaları sayesinde atıkların geri kazanım oranını 2023’te yüzde 35'e çıkaracaklarını belirten Kurum, “Hem çevremizi koruyacağız hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de 100 bin kardeşimize istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

“Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın sayılı parklarından olacak”

Kurum, “81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefiyle projelendirilen 417 millet bahçesinden 125’inin hizmete sunulduğunu, diğer millet bahçelerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye genelinde hizmete açılan millet bahçeleri hakkında bilgi Kurum, “En büyük projemiz Atatürk Havalimanı alanında Türkiye’nin en büyük millet bahçemizi yapacağız. İnşallah tamamlandığında dünyanın sayılı şehir parkları arasındaki yerini alacak. Önümüzdeki dönemde belediyelerimizle birlikte millet bahçesi sayımızı, yeşil alan miktarımızı her geçen gün artıracağız.” dedi.

Murat Kurum, sunumunu, “81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza, tüm ekibimizle gece gündüz demeden ülkemize hizmet etmeye aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını birbirinden değerli, büyük eserlerle taçlandıracağız.” sözleriyle tamamladı.