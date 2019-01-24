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Bakan Kurum’dan “afete karşı önlem” genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan “İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri” konulu genelgeyle yerel yönetimlerden, afetlere karşı ivedi olarak alacakları önlemlerin hayata geçirilmesi istendi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:02
Bakan Kurum’dan “afete karşı önlem” genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere, iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı ivedi olarak alınacak önlemlerin hayata geçirilmesine ilişkin genelge gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan “İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri” konulu genelgeyle yerel yönetimlerden, afetlere karşı ivedi olarak alacakları önlemlerin hayata geçirilmesi istendi. Genelgede, son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan sel ve taşkınlar başta olmak üzere, afetlerin sayısı ve şiddetinde artışlar yaşandığı, bilhassa son dönemde kamuoyuna da yansıyan afetlerin can ve mal kayıplarına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Afet risklerine ilişkin vatandaşlarla karşılıklı bilgi alışverişinin güçlendirilmesi sağlanacak, afetlere karşı erken uyarı mekanizmaları geliştirilecek. Genelgede, “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da her türlü teknik, eğitim, personel ve koordinasyon desteğinin talep edilmesinin, bunun dışında anılan kurumlar ve yerel yönetimlerin eş güdüm içinde çalışmalarını yürütmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:02
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri
  4. küresel iklim değişikliği
  5. Afet riskleri

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