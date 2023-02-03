Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğin kaderine terk etmeyeceklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki İstanbullu hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecektir." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sultanbeyli Meydanı'nda gerçekleşen Aydos Kalesi ve Sultan Korusu'nun açılış töreninde, Türkiye'ye eser kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Sultanbeyli'nin her zaman "büyük ve güçlü Türkiye" hedefinin yanında durduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a omuz verdiğini belirten Kurum, Sultanbeyli'ye Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Restorasyonu tamamlanarak açılışı yapılan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun ilçeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Kurum, Sultanbeyli'de 490 milyon lira yatırım değeriyle üç projenin yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gece gündüz aşk ile çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla ve asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğin kaderine terk etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullu hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecektir. 14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz, 'Beceriksizliğe yeter, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne devam.' diyecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.