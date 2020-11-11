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Aktüel Bakan Kurum'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
Aktüel

Bakan Kurum'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:

"Fidanlar toprakla buluşsun, geleceğimize nefes olsun. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:47:09 -
Bakan Kurum'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin paylaşımında fidan dikmenin önemini vurguladı.

Twitter hesabında 1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Bugün fidan yarın nefes" etiketiyle, "Fidanlar toprakla buluşsun, geleceğimize nefes olsun. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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