Bakan Kurum'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
"Fidanlar toprakla buluşsun, geleceğimize nefes olsun. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun"
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin paylaşımında fidan dikmenin önemini vurguladı.
Twitter hesabında 1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Bugün fidan yarın nefes" etiketiyle, "Fidanlar toprakla buluşsun, geleceğimize nefes olsun. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.