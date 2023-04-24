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Siyaset Bakan Kurum: “Tüm motivasyonumuz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek”
Siyaset

Bakan Kurum: “Tüm motivasyonumuz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek”

Yeniakit Publisher
2023-04-24 07:10:00 -
Bakan Kurum: "Tüm motivasyonumuz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu. Bakan Kurum, "Tüm motivasyonumuz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde düzenlenen programda gençlerle buluşup sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, "Sizden Zeytinburnu’nun 21 yıl önceki halini araştırmanızı istiyorum. Burası bir metrekare yeşil alanın olmadığı bir yerdi. Biz belediye başkanımızla konuştuk ve dedik ki, 'Zeytinburnu’nun yeşil alana ihtiyacı var', 'Allah göstermesin depremde toplanma alanına ihtiyacı var'. Burada gençler, kütüphanesinde ders çalışsınlar istedik. Burası Zeytinburnu’nun en kıymetli, en değerli yeri ama burası gençlere ait bir yer, onlara armağan edelim dedik ve Millet Bahçesi'ni yaparak hizmetinize sunduk.

Sizlerin bu alanlarda neşeyle koştuğunuzu ve huzurla vakit geçirdiğinizi görünce bizde mutlu oluyoruz. Tüm motivasyonumuz bu, sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Tabii biz bu projeleri 81 ilimizde yapıyoruz. 81 ilimizi birbirinden ayırt etmiyoruz ve tüm kardeşlerimize yeşil alan kazandırıyoruz. Yaşadığımız afetleri hepimiz görüyoruz. İklimimiz değişiyor, hava sıcaklıkları artıyor, heyelanlar, seller, aşırı yağışlar, yangınlar işte iklim değişikliği ile mücadele noktasında bu yeşil alanlarımız yutak alanlar, dolayısıyla sizlere daha iyi bir geleceği sadece lafla sözle veremeyiz. Yeşil alanları arttıracağız ki havamızı, suyumuzu, ağaçlarımızı koruyalım” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik açıkladığı müjdelere değinen Bakan Kurum, "Üniversitelerde okuyan gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayarını alırken vergi muafiyeti uyguluyoruz. İkinci müjdemiz, Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Gençlerimiz okul sürecinde birikimleri ile birlikte iş hayatına başladıkları zaman daha güvenle başlasınlar, daha umutla başlasınlar diye. Bu bankayı kuruyoruz ve buradaki birikimlerle birlikte sizin iş hayatına atılımınıza destek oluyoruz. Üçüncü müjdemiz, üniversitede okuyan her gencimize 10 GB ücretsiz internet sunuyoruz. Gençlerimiz internete giriyorlar eğitimlerini sürdürüyorlar ve 10 GB internetten faydalanıyorlar.

Yine gençlerimiz için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık. Gençlerimiz bu projeye rekor seviyede başvuru yaptı. Gençlerimiz geleceğe umutla baksınlar diye kampanyayı düzenledik ve sizlerin sosyal konutla birlikte uygun şartlarda aileleriniz ile beraber ev alabilmenizin önünü açtık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 18 yaşındaki bir gencimiz TOKİ’den ev alabildi. Geçtiğimiz günlerde gençlerimiz için çok önemli bir proje açıkladık. Yarısı bizden kampanyası, yani oturduğunuz evde ailenizle güvenle yaşayabilmeniz için kentsel dönüşümde eğer evinizi dönüştürmek istiyorsanız rızaya dayalı bir dönüşüm ile birlikte yapım bedelinin yarısını devletimiz karşılıyor.

TOKİ ile gidiyoruz, sizin evinizi güvenli hale getiriyoruz. İstanbul’da 200 bin konutu yerinde, gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz. Bu sayede trafik sorununu çözeceğiz, eksik otoparklarımızı yapacağız, yeni ilave toplanma alanları çıkacak, yeşil alanlar çıkacak, okullar, parklar çıkacak ve bu sayede Zeytinburnu en güzide ilçelerden biri olacak” ifadelerini kullandı.
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