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Gündem Bakan Kurum TOKİ'ye geçerli başvuru sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Kurum TOKİ'ye geçerli başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını belirterek evlerin 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 10:18:00 - 2022-11-01 10:19:24
Bakan Kurum TOKİ'ye geçerli başvuru sayısını açıkladı

Bakan Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi hakkında resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

5 milyon geçerli başvuru

Bakan Kurum İlk Evim projesine 1,5 ayda 8 milyon başvuru olduğunun altını çizerek, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan" dedi. 

2 yıl içinde teslim edilecek

17 ilde 6 bine yakın konutun hızla yükseldiğini kaydeden Kurum, "Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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