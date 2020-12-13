Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2)

TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulaştırma Bakanlığımızla beraber Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak; millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci projesi olacak Kanal İstanbul Projesi adımlarını atıyoruz." dedi.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, sel ve heyelan riski altındaki Trabzon Araklı'da 118 konut ile Giresun Bulancak'ta 570 konutun yapımına başladıklarını söyledi.



Giresun'da, Yeni Dereli Projesi'ni dere taşkın kotunun üzerinde, herhangi bir taşkın riski altında olmayacak şekilde dere güzergahından çekerek başlattıklarını ifade eden Kurum, "İnşallah 2021 yılında yeni Dereli'yi de inşa edeceğiz, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Tarihi kent merkezlerini aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırdıklarını dile getiren Kurum, "Ankara Saraçoğlu'nda 100 dönüm alan üzerinde çok önemsediğimiz, bizim tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan projeyi başlattık." ifadesini kullandı.



Kurum, Ankara'da Hergelen meydanında; Konya Mevlana Meydanı'nda; Bursa, Erzurum, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Diyarbakır, Niğde, Muş, Kütahya, Sinop ve Zonguldak'ta önemli projeleri yürüttüklerini kaydetti. Kurum, Balıkesir Zağnos Paşa Camii ve etrafında çok önemli bir dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını çok daha modern ve geniş alanlara taşıyor, şehirlerimizdeki otopark ihtiyacını giderecek, trafiği rahatlatacak bölgesel katlı otoparklar yapıyoruz." diyen Kurum, tüm bu yatırımları yaparken, kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehirlerin geleceği adına Meclis'in de çok önemli düzenlemelere imza attığını, bu düzenlemelerle artık hiçbir kentsel dönüşüm projesinin yarım kalmadığını, vatandaşların tek taraflı fesih hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Kurum, kanunun çıkmasında emeği olan tüm milletvekillerine de şükranlarını sundu.

- "Kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel yoktur"

Kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayan Kurum, "Belediyelerimizin tespit, yıkım ve inşa konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur. Mesele, kentsel dönüşüm konusunda tespitler yapmaktır, kararı vermektir, inisiyatif almaktır, harekete geçmektir. Bu anlamda, tüm belediyelerimizi kentsel dönüşüm konusunda çok daha aktif olmaya davet ediyorum ve bakanlık olarak, hiçbir ilimizi, 83 milyon vatandaşımı ayırt etmeksizin kentsel dönüşümle ilgili her türlü desteği vereceğimizin sözünü de yüce Meclis çatısı altında vermek istiyorum." dedi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevlana Hazretleri, 'Bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl güler' demiştir. Bugün dünya genelinde bulutlarımız ağlamıyor, yeşilliklerimiz gülmüyor. Manzarasıyla, yeşil dokusuyla insanı rahatlatan ormanlarımız aşırı sıcaklar nedeniyle yanıyor, mavisiyle insanımızı umutlandıran, neşelendiren denizlerimiz insan eliyle oluşan kirlilikle boğuşuyor. Eskiden olsa 'Tabiatın tercümana ihtiyacı yoktur, onun güzelliğini anlamak için açık bir ruh yeter' diyebilirdik. Dede Korkut gibi 'Kar yaza kalmaz, yeşil güze kalmaz' diyebilirdik ama artık dünyamızda iklim değişikliği nedeniyle mevsimler değişmiş, kar yaza, yeşil güze kalmıştır."

Kurum, 2020 yılının tarihteki en sıcak yıl olacağına dikkati çekerek, "2040 yılında, dünyanın hiçbir yerine kar yağmayabilir. Türkiye bugün, küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında pansuman tedavileri değil, asıl sorunu ortadan kaldıracak adımları kararlılıkla atmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan ülkemiz, bugün iklim değişikliğinin sel, heyelan, fırtına ve kuraklık gibi etkilerini çok ciddi boyutlarda yaşamış ve yaşamaya da halen devam etmektedir. Bu afetler nedeniyle daha fazla kayıp yaşanmaması için 541 maddelik ulusal, 7 bölgemiz için de 133 maddelik bölgesel iklim değişikliği planlarımızı uygulamaya koyduk." diye konuştu.

- "İki milyar ton sera gazı salınımını engelledik"

Belediyelerle el ele verip şehirleri çevreyle, doğayla daha uyumlu hale getireceklerini belirten Kurum, "İşte, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projemiz, ülkemiz ve dünyamız için atılan en büyük, en kıymetli adımdır. Bugüne kadar 58 bin kurum ve kuruluş binamızda sıfır atık sistemimizi kurduk. 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı yine geri dönüşüme kazandırdık. 17 milyar TL ekonomik kazanç, 343 milyon ton metreküp su tasarrufu sağladık. İki milyar ton sera gazı salınımını engelledik. Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık ve 190 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. İnşallah 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de Sıfır Atık Sistemini kuracağız." dedi.



Murat Kurum, geri kazanım oranını yüzde 35'e çıkararak, geri kazanım sektörünün hammadde ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlayacaklarını söyledi.

Meclis'in bu yıl çevrecilik konusunda da çok önemli bir kanunu çıkaracağına ve Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulacağına işaret eden Kurum, "Bu kapsamda da Depozito İade Sistemi etkin şekilde, tek merkezden yönetilecek ve sıfır atık uygulamaları da hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak." diye konuştu.



Kurum, 2020 yılında, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 34 bin çevre denetimi yaptıklarını ve tesislere 227 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını ifade etti.

Kurum, son 18 yılda, İller Bankasıyla, yerel yönetimlere, 118 milyar lira finans desteği sağladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilde ekolojik koridor projeleri"nin hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Bu kapsamda Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltası'na, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölüne kadar dört ekolojik hat oluşturuyoruz." bilgisini verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 78 ilde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 16 milyar TL olan 278 millet bahçesi yaptıklarını anlatarak, bunlardan 42'sini tamamladıklarını, diğerlerini de en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.



Korunan alan büyüklüğünü son iki yılda yüzde 1 arttırarak, yüzde 9,6'dan yüzde 10,6'ya çıkardıklarını dile getiren Kurum, bu oranı, OECD verisi olan yüzde 17'ye çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

- "İhtiyaç olan her projeyi tek tek hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık'ta Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum edildiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Milletimizin bir çığ gibi büyüyen desteğini gölgelemek, İstanbul'dan başlayan büyük Türkiye yolculuğunu engellemek istemişlerdi. 18 yıldır her türlü engelleme girişimine rağmen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük Türkiye yolculuğumuz Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle yeni başarı hikayeleriyle devam edecektir. Bakanlık olarak biz de tarihin, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın omuzlarımıza yüklediği misyon gereğince insan odaklı, yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

AK Parti olarak bugüne kadar vatandaşımızın, şehirlerimizin ihtiyacı olan her projeyi tek tek hayata geçirdik. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, şehir hastanelerimizi, Türkiye'nin en modern stadyumlarını, binlerce sosyal ve kültürel tesisleri, binlerce park, onlarca millet bahçesini, yüzbinlerce konutu aziz milletimize armağan ettik. Şimdi de Ulaştırma Bakanlığımızla beraber Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak, millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci projesi olacak Kanal İstanbul Projesi adımlarını atıyoruz. 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza, tüm ekibimizle gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. İnşallah eserlerimizle milletimizin gönlünü kazanacak, duasını alacağız."

- Beştaş ile tartışma

Kurum'un konuşmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Doğrusu depremde yıkık binaların üzerine çıkıp poz veren bakan bize insanlık dersi veremez. Bu konuda kendisini men ediyoruz. Ayrıca atanmış bir kişi olarak gelip burada seçilmiş milyonlarca insanı temsil eden grubumuzu böyle itham edemez. Bunu asla kabul etmeyiz." dedi.

Beştaş, Bakan Kurum'un 20 dakika konuştuğunu ve tek bir alkış almadığını, HDP'yi itham etmeye başladığı zaman alkış aldığını savunarak, "Bu da siyasetin başka bir yönü. Sayın Bakana söylüyorum: Önce bize Kanal İstanbul güzergahında peşkeş çektiğin arazileri anlat. Kimlere sattın, onları bir anlatın. Katar'a neler verdin, onları bir anlat. Sur'u nasıl yıktığınızı, beş yıldır sokağa çıkma yasağı olduğunu bir anlat da bütün Türkiye görsün." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise İzmir'e gittiğini, sokak sokak İzmir, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Seferihisar'da ne kadar depremzede vatandaş varsa onlarla beraber olduğunu söyledi.

Gece gündüz onların acısını paylaştığını vurgulayan Kurum, Beştaş'a, "Hiçbir enkazın üstüne çıkmadım. Sen, o kadar yiyicisin ki enkazın üstüne çıkabiliyorsun. Vatandaşla, şehirle bir derdiniz olmadığı için ne yapıldığını, ne olduğunu hiçbir şekilde bilmeden iftira atıyorsunuz. Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir kişiye peşkeş çekmedik. Biz 18 yıldır bu ülkede gece gündüz milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla milletimizin duasını almak için çalıştık, yine çalışacağız, yine çalışacağız, yine çalışacağız." karşılığını verdi.

(Bitti)



