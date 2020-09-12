  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı
Aktüel

Bakan Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:31:39 -
Bakan Kurum, selden etkilenen Dereli'de esnaftan alışveriş yaptı

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kurum, ilçe merkezinde selden hasar gören cadde ve sokaklarda yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini dileyen Kurum, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selin ardından temizlik ve onarım çalışmaları tamamlanan iş yerlerini de ziyaret eden Kurum, esnaftan alışveriş yaptı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ürünleri ve mutfak eşyası alan Kurum, ayrıca sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama da satın aldı.

Kurum, bir süre kentsel dönüşüm kapsamına alınan bazı binaların iş makineleri yardımıyla yıkımını takip etti, esnafın geçici olarak taşınacağı dükkanların inşaatını inceledi.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile diğer ilgiler eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi
Gündem

İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal medyada gösterdi. ..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı