0553 313 94 23

Bakan Kurum noktayı koydu: İmara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:19
Bakan Kurum noktayı koydu: İmara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başlamıştı. Kurum, yapılan denetimlerin ardından basın açıklamasında bulundu.

Kaçak yapılarla ilgili konuşan Kurum, imara aykırılıklar sebebiyle durdurulan çalışmaları teker teker açıkladı.

İmara aykı olan yapıların da tespit edildiğini belirten Kurum, tüm yapıların yıkılacağını net bir şekilde dile getirdi.

Yanan ormanlar imara açılacak mı?

Son günlerde artan orman yangınları hakkında da konuşan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

- “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz”

- “Muğla’daki denetimlerde, 8 projede toplam 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıkları sebebiyle durdurulmuştur ve bunların giderilmesi için 1 ay süre verilmiştir”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:19
  1. Muğla
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den flaş kayyım açıklaması
    1. AK Parti'den flaş kayyım açıklaması
    2. “Tromboz, en sinsi kalp ve damar..
    3. Feci kaza! Sürücü araçta sıkışarak..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    6. Huawei'den tüm modellere güncelleme
    7. İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski..
    8. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    9. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    10. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    12. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    13. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    14. Burun estetiğinde bu detay önemli
    15. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    16. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    17. Olur’da 700 bin liralık semt..
    18. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    20. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    21. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    22. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    23. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    24. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    25. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    26. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    27. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    28. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    29. Samsun konut satışları
    30. Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz