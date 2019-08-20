Bakan Kurum noktayı koydu: İmara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başlamıştı. Kurum, yapılan denetimlerin ardından basın açıklamasında bulundu.

Kaçak yapılarla ilgili konuşan Kurum, imara aykırılıklar sebebiyle durdurulan çalışmaları teker teker açıkladı.

İmara aykı olan yapıların da tespit edildiğini belirten Kurum, tüm yapıların yıkılacağını net bir şekilde dile getirdi.

Yanan ormanlar imara açılacak mı?

Son günlerde artan orman yangınları hakkında da konuşan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

- “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz”

- “Muğla’daki denetimlerde, 8 projede toplam 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıkları sebebiyle durdurulmuştur ve bunların giderilmesi için 1 ay süre verilmiştir”