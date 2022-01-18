Bakan Kurum müjdeyi verdi: En güzel noktalarından biri olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burdur Gölhisar Millet Bahçesi”nin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burdur Gölhisar Millet Bahçesi”nin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “79 bin m² alandaki Burdur Gölhisar Millet Bahçemiz, çocuk oyun alanı, çocuk oyun alanı, seyir terası, yel değirmeni, spor alanları, sevimli dostlarımız ile Burdur'un en güzel noktalarından biri olacak” ifadelerini yer verdi.